Equipe Eletricistas/Motoboys conquista o título do 63º Torneio da Liberdade em Adamantina

A equipe Eletricistas/Motoboys sagrou-se campeã da 63ª edição do tradicional Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador”, realizado na última sexta-feira (1º), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, em Adamantina.

O evento reuniu um bom público ao longo do dia e contou com a participação de 28 classes de trabalhadores, reforçando o caráter de integração, lazer e valorização das diversas categorias profissionais do município.

Na classificação final, a equipe Tratoristas/Canavieiros ficou com o vice-campeonato, enquanto Serventes/Pedreiros garantiu a terceira colocação.

O destaque individual da competição foi o artilheiro Roberto Procópio, conhecido como “Betinho”, que marcou cinco gols durante o torneio. Já a equipe campeã, Eletricistas/Motoboys, também se destacou com a defesa menos vazada, encerrando a competição sem sofrer gols.

A realização do evento evidencia o empenho da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, na promoção de iniciativas que incentivam a prática esportiva, o bem-estar e a integração da população.

Tradicional no calendário esportivo do município, o torneio reafirma seu papel na valorização dos trabalhadores e no fortalecimento do esporte como instrumento de convivência social e qualidade de vida.

A Prefeitura de Adamantina parabeniza todas as equipes participantes e reforça o compromisso com o desenvolvimento de ações que promovam o esporte e o bem-estar da comunidade.

foto 1 – equipe Eletricistas/Motoboys sagrou-se campeã da 63ª edição do tradicional Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador”

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.