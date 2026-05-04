Prefeitura de Adamantina avança no diálogo com moradores para implantação de hortas urbanas

A Prefeitura de Adamantina segue avançando no processo de implantação de hortas urbanas no município, com a realização de reuniões junto à comunidade. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e reforça a proposta de ampliar ações sustentáveis na cidade.

Dando continuidade às atividades, na sexta-feira (1º), foi realizado um encontro com moradores do Jardim Europa. A reunião marcou mais uma etapa de aproximação com a população e teve como foco o alinhamento inicial para a implantação do projeto no bairro. O encontro contou com a presença do secretário municipal da pasta, Eder Bonfain.

A ação integra a parceria com a ETEC Engenheiro Herval Bellusci (CTA – Colégio Técnico Agrícola de Adamantina), que participa com apoio técnico e educacional. Alunos do curso AMS em Agronegócio acompanham as atividades, contribuindo com conhecimento prático e orientação aos moradores.

Nesta fase inicial, as mudas serão disponibilizadas pela ETEC, enquanto os estudantes farão o acompanhamento do desenvolvimento das hortas. A Prefeitura, por sua vez, atuará na estruturação dos espaços, com melhorias como instalação de portão e sombreamento.

A proposta das hortas urbanas é estimular a produção de alimentos de forma consciente, promover o uso de áreas disponíveis na cidade e fortalecer o vínculo entre poder público, comunidade e instituição de ensino.

Além dos benefícios ambientais e sociais, a iniciativa também contribui para a formação dos alunos envolvidos, proporcionando experiências práticas alinhadas à realidade local.

Para a administração municipal, o projeto representa mais um passo na construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à segurança alimentar, incentivando soluções coletivas que geram impacto positivo direto na vida da população.

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