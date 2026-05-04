Alcio Ikeda Júnior volta à política e assume como assessor parlamentar do deputado Lucas Bove

Quase um ano e meio fora da política local, após encerrar o mandato como vereador em dezembro de 2024, Alcio Ikeda Júnior está de volta, agora, como assessor parlamentar do deputado estadual Lucas Bove (PL). A confirmação do novo desafio foi feito por ele mesmo ao Jornal Folha Regional na última quarta-feira (29).

“Após 12 anos de vida pública, foquei na minha carreira jurídica e nos meus estudos, inclusive com uma excelente experiência como consultor no Escritório Graboski. No entanto, assumir uma função na Assembleia Legislativa sempre foi um objetivo que desejei. Ao receber o convite do Deputado Lucas Bove e do Secretário Guilherme Piai, que realizam um excelente trabalho, vi uma oportunidade que faz sentido para este momento, especialmente pela possibilidade de Adamantina ganhar ainda mais força política junto ao Estado”, explicou em conversa com a reportagem.

Alcio continua filiado ao Republicanos, mesmo partido do Governador Tarcísio de Freitas.

O convite para a assessoria, segundo contou ao FR, surgiu devido a sua trajetória política e experiência no setor público, tendo em vista ainda que na Eleição de 2024 – quando saiu candidato a prefeito de Adamantina e foi o segundo mais votado –, recebeu o apoio de Bove por intermédio de Piai. “A partir dessa aproximação, passei a acompanhar de perto o trabalho de ambos”.

As atividades como assessor parlamentar foram iniciadas oficialmente no dia 22 de abril, com o objetivo de reforçar a atuação que o deputado e o secretário estadual já realizam na Cidade Joia e na região.

“Meu foco estratégico e prioritário será a Nova Alta Paulista, onde tenho minhas raízes e conheço as demandas reais. No entanto, estarei à disposição para colaborar onde for necessário para viabilizar projetos que beneficiem o interior paulista como um todo. R: O Deputado Lucas Bove, mesmo em seu primeiro mandato, já demonstra um dinamismo impressionante e uma presença marcante em nossa região. Minha missão será de fortalecer este elo entre os municípios e o gabinete do Deputado, identificando demandas, articulando recursos e oferecendo suporte para que os municípios e entidades consigam transformar projetos em benefícios concretos para a população. Resumidamente, estes são os objetivos do Deputado: estreitar o vínculo com os municípios e garantir que as necessidades da nossa população sejam atendidas”, relatou.

Por Folha Regional Adamantina

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