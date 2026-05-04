União de voluntários resulta na construção de arquibancada no Campo das Alamandas

A união de moradores e frequentadores do CT Jardim das Alamandas, em Adamantina, resultou na construção da arquibancada no campo de futebol médio do bairro, inaugurada neste mês de abril. A iniciativa, marcada pelo espírito coletivo, mobilizou amigos e participantes dos treinos, que se organizaram para viabilizar melhorias no local. E sem receber qualquer ajuda financeira política.

Com o objetivo de oferecer mais conforto e estrutura para a comunidade, o grupo promoveu a arrecadação de recursos por meio de contribuições e apoio de colaboradores. Toda a execução da obra foi realizada de forma voluntária, reunindo não apenas frequentadores do campo, mas também familiares engajados na proposta.

Idealizador da iniciativa, Beto Sassá destacou o sentimento de gratidão ao final do projeto. “A gente só tem a agradecer a todos que ajudaram, seja direta ou indiretamente. Foi um trabalho feito com união e dedicação de muita gente”.

A construção da arquibancada foi concluída após cerca de oito meses de trabalho. As atividades ocorreram principalmente aos finais de semana, feriados e no período noturno, após as 18h, demonstrando o comprometimento dos envolvidos.

Os organizadores também ressaltaram o apoio de colaboradores como Zezão e Alcione, além de outros participantes que contribuíram de diversas maneiras.

“Cada ajuda foi essencial para a concretização de mais esse sonho no nosso CT. Deus e Nossa Senhora abençoem a todos”, destacou Sassá.

Por Folha Regional Adamantina

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