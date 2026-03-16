Bota Fora: comércio de Adamantina faz ação especial de vendas nesta semana

O comércio de Adamantina inicia nesta segunda-feira (16) uma semana especial de promoções com a campanha “Bota Fora”, iniciativa articulada pelo Sincomercio Nova Alta Paulista e que segue até o sábado (21). A proposta é movimentar o varejo, estimular o consumo e criar oportunidades tanto para consumidores quanto para lojistas.

Durante o período, diversas lojas devem oferecer descontos e condições especiais de pagamento, principalmente para liquidar estoques. A campanha é tradicional no calendário do comércio local e busca atrair consumidores de Adamantina e também de cidades da região.

Para os consumidores, a semana representa uma oportunidade de realizar boas compras com preços reduzidos, aproveitando ofertas em diferentes segmentos do comércio. Já para os empresários, o período funciona como estratégia para renovar estoques e preparar as vitrines para as próximas coleções, fortalecendo o fluxo de vendas no início da nova estação.

Incentivo ao comércio local

Segundo o Sincomercio Nova Alta Paulista, a data da campanha foi definida pelos próprios empresários no final do ano passado, por meio de consulta realizada junto aos comerciantes da cidade. A iniciativa busca fortalecer principalmente micro e pequenas empresas, que representam grande parte do comércio local.

A expectativa da entidade é que cerca de 80% das lojas de Adamantina participem da campanha, índice semelhante ao registrado em anos anteriores.

O presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista, Sérgio Vanderlei, destaca que toda a estrutura de divulgação da campanha é organizada pela entidade para ampliar o alcance das promoções. “Todo o investimento na campanha, como impressão de material gráfico e propaganda em todos os veículos de comunicação de Adamantina, é custeado pelo Sincomercio”, afirma.

Criatividade dos lojistas

A entidade também orienta os empresários a aproveitarem o período para investir na apresentação das lojas e no relacionamento com o público. Entre as sugestões estão a decoração temática das vitrines, a oferta de descontos atrativos e o uso das redes sociais para divulgar as promoções.

A estratégia, segundo o Sincomercio, pode ampliar o alcance das ofertas e aumentar o fluxo de consumidores nas lojas.

Com a campanha, o comércio local reforça a importância de valorizar as compras em Adamantina, mantendo a circulação de recursos na economia do município e contribuindo para a geração de empregos e renda.

Para quem pretende renovar o guarda-roupa, adquirir produtos para a casa ou aproveitar oportunidades de consumo com preços reduzidos, a semana do Bota Fora surge como uma das principais oportunidades de compras do comércio adamantinense neste período do ano.

Por Siga Mais – Com informaçoes do Impacto Notícias

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