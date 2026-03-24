Adamantina recebe Circuito Sesc de Artes neste domingo (29) no Parque dos Pioneiros

Adamantina recebe neste domingo (29) a partir das 17h no Parque dos Pioneiros o Circuito Sesc de Artes. O destaque para a edição de 2026 é o aniversário de 80 anos de existência do Sesc.

A programação contará com o Coletivo Nós por Nós que trará diversão, pertencimento e reflexão por meio de uma intervenção que traz passos das danças urbanas e sociais.

Já o Grupo Oculto do Aparente fará uma apresentação que traz números de mágica que será capaz de deixar tanto adultos quanto crianças instigados. O detalhe é que os truques concebidos fazem uso de objetos ligados à cultura japonesa.