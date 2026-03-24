Adamantina recebe Circuito Sesc de Artes neste domingo (29) no Parque dos Pioneiros

A programação contará com o Coletivo Nós por Nós que trará diversão, pertencimento e reflexão por meio de uma intervenção que traz passos das danças urbanas e sociais.
Já o Grupo Oculto do Aparente fará uma apresentação que traz números de mágica que será capaz de deixar tanto adultos quanto crianças instigados. O detalhe é que os truques concebidos fazem uso de objetos ligados à cultura japonesa.
Por sua vez, o Grupo Rosas Periféricas trará uma teatro funk para contar a história de um menino que deseja ser DJ e o Projeto Semear vem trazendo a narração de histórias de forma colaborativa, ou seja, cada participante poderá auxiliar os contadores a construir a sonoridade e a narrativa.
A DJ Camiska promoverá uma discotecagem com hits da MPB, do Reggae e do Dancehall que é um gênero musical oriundo da Jamaica. Durante o Circuito Sesc de Artes haverá ainda uma mostra de saberes regionais evidenciando o artesanato plural.
O município ainda recebe uma oficina que vai ensinar os participantes a confeccionarem o seu próprio chaveiro de macramê e um espaço em que os participantes poderão participar de uma experiência colaborativa, interativa e imersiva sobre os 80 anos do Sesc.
A loja Sesc também estará presente reforçando a marca institucional por meio de diferentes itens. O projeto é realizado pelo Sesc São Paulo e que com apoio dos sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo e das prefeituras municipais ainda conta com intérpretes de libras para que todas as pessoas com ou sem deficiência possam participar e aproveitar.