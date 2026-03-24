Fhênix e Os Primos FC são os finalistas da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

As equipes do Fhênix e do Os Primos FC estão na grande final da 18ª edição da Copa FAI de Futsal 2026. As vagas foram conquistadas na noite de segunda-feira (23), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina que recebeu um grande público.

No primeiro jogo da rodada dupla, iniciado às 19h45, o Fhênix garantiu a classificação com uma vitória de virada por 6 a 3 sobre o Morro Panela Caipira. Marcaram os gols da equipe do Fhenix os atletas Dias (3 gols), Guilherme, João Luiz e Welton um gol cada e para a equipe do Morro marcaram Jeferson, Tales e Julio.

Na segunda partida às 20h45, o time Os Primos FC derrotou o Hookah Valem por 6 a 4 num excelente jogo e também carimbou o passaporte para a grande decisão. Marcaram os gols da equipe Os Primos os atletas Gabriel (2 gols), Lucas Medeiros (2 gols), Kaique e Rossato e para a equipe do Hookah Valem marcaram Ryan Carvalho (2 gols), Nando e Dudinha.

A reta final da competição tem se destacado pelo alto nível técnico e pela forte presença do público nas arquibancadas. O evento reafirma sua importância no cenário esportivo de Adamantina e região, promovendo a integração, a competitividade e a valorização do futsal local.

A grande decisão acontecerá na próxima sexta-feira (27), também no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, quando as finalistas Fhenix e Os Primos disputarão o título da edição 2026 da Copa FAI de Futsal de Adamantina.

O evento é uma realização da SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação), com o apoio da Prefeitura de Adamantina e da FAI.

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