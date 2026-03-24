EXPOCAMDA 2026 reúne tecnologia, inovação e grandes nomes do agronegócio em Adamantina esta semana

A Camda (Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina) realiza, nesta semana, a Expocamda 2026 em sua fazenda experimental, no município de Adamantina. Consolidado como um dos principais eventos do setor na região, o encontro tem como foco a difusão de tecnologia, inovação e conhecimento para o agronegócio, reunindo mais de 70 empresas expositoras.

A abertura oficial acontece na quarta-feira (25) e contará com a presença do secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Geraldo Melo Filho, reforçando a importância institucional do evento para o desenvolvimento do setor agropecuário paulista.

De acordo com o gerente de marketing da cooperativa, Césio Lemos, a Expocamda foi planejada para atender às demandas atuais do produtor rural. “Sabemos que o produtor precisa tomar decisões cada vez mais assertivas diante do cenário atual. A Expocamda 2026 foi estruturada para oferecer conhecimento, tecnologia e oportunidades que garantam eficiência, produtividade e sustentabilidade ao cooperado”, destacou.

CICLO DE PALESTRAS ABORDA DESAFIOS E TENDÊNCIAS DO AGRO

Um dos destaques da programação é o ciclo de palestras, sempre realizado às 11h, com temas estratégicos para o setor.

Na quarta-feira (25), a produtora rural e comunicadora Camila Telles abre a programação com a palestra “Comunicação e desinformação no agronegócio”, abordando os desafios da imagem do setor perante a sociedade.

Já na quinta-feira (26), o especialista João Sebbá traz o tema “Pecuária Inteligente: o futuro do mercado da pecuária”, destacando o uso de tecnologia e dados na produção animal.

Encerrando a programação, na sexta-feira (27), o professor e consultor Marcos F. Neves apresenta a palestra “Tendências, números e estratégia para decisões mais assertivas no agronegócio”, com uma análise do cenário econômico e perspectivas para o setor.

ESTRUTURA E INTEGRAÇÃ ENTRE PRODUTORES

Além das atividades técnicas, a feira oferece um espaço de convivência com praça de alimentação no formato food park, funcionando diariamente das 10h30 às 17h, proporcionando conforto e opções gastronômicas aos visitantes.

Para os cooperados, a programação inclui momentos de integração e confraternização. Nos dias 26 e 27, haverá uma churrascada entre 17h e 18h, seguida de sorteio de brindes, marcando o encerramento das atividades exclusivas.

Com uma programação diversificada e foco na inovação, a Expocamda 2026 reforça seu papel como vitrine de soluções e tendências para o agronegócio, promovendo conhecimento e fortalecendo a competitividade dos produtores da região.

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