Poder Judiciário promove na Comarca de Adamantina mais uma Semana da Justiça pela Paz em Casa

Com o tema “A violência doméstica não espera — e a Justiça também não pode esperar”, a, o Poder Judiciário promoveu mais uma edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, uma mobilização nacional para acelerar processos e fortalecer a proteção às mulheres. Na Comarca de Adamantina a iniciativa é coordenada pela juíza Dra. Ruth Duarte menegatti, idealizadora do projeto Soul feminina.

Durante esses dias, conforme relatou a meritíssima, foram intensificados os atendimentos, as audiências e as medidas protetivas, garantindo respostas mais rápidas e acolhimento para quem precisa.

“Se você está vivendo uma situação de violência, procure a rede de proteção da sua cidade. Você não está sozinha”, alerta a juíza.

Nesta semana também foi celebrado o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres (25 de novembro). Diante da data, o Soul Feminina reafirmou sua missão de cuidado, prevenção e conscientização.

Uma das principais aliadas do projeto na Comarca é a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Adamantina. Por meio do trabalho coordenado pela presidente Renata Mozini, a OAB tem atuado no combate e no enfrentamento à violência doméstica.

“Juntas e juntos, fortalecemos redes de proteção e criamos caminhos mais seguros para que cada mulher possa viver com dignidade, autonomia e respeito. Porque enfrentar a violência é responsabilidade coletiva. E quando unimos vozes, estruturas e propósitos, a transformação se torna possível e permanente”, enfatizou a Dra. Ruth.

Por Ricardo Bispo