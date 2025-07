Reunião entre Câmara, Prefeitura e FAI define ações voltadas à Educação e à Saúde de Adamantina

Solicitada pelo vereador Professor Hélio Santos (Progressistas), foi realizada na última terça-feira (1º), no gabinete da Prefeitura de Adamantina, uma reunião para tratar sobre assuntos ligados à Educação e à Saúde no município.

Recepcionados pelo prefeito José Carlos Tiveron (NOVO), participaram do encontro o reitor e o vice-reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, o presidente da Câmara, Edinho Ruete (NOVO e os secretários municipais Wilson Alcântara (Gabinete) Evandro de Souza (Administração) e Juliana Bressan (Assuntos Jurídicos).

“Diversos temas relevantes foram discutidos, com destaque para a ampliação do número de bolsas de estudo, destinadas exclusivamente a estudantes residentes em Adamantina; a expansão dos investimentos da FAI na rede municipal de saúde; e a reforma e readequação do CIEBP (Centro de Inovação da Educação Básica Paulista), localizado no Campus I da FAI”, reportou o Professor Hélio.

Entre as pautas levantadas na reunião, os participantes também importantes deliberações foram acordadas entre as instituições para serem implementadas ainda ao longo deste ano de 2025.

“As medidas trarão impactos significativos, especialmente nas áreas da educação e da saúde, contribuindo para o desenvolvimento e a qualidade de vida no município”, disse projetou vereador.

Por Folha Regional Adamantina

