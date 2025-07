Marcado para o dia 13 de julho, 32º Leilão de Gado da Apae está com convites do almoço à venda

No próximo dia 13 de julho (domingo) a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Adamantina promoverá seu 32º Leilão de Gado, no Recinto Poliesportivo “Sebastião Pires da Silva”, a partir das 11h.

Além do leilão, com uma série de animais e brindes, haverá o delicioso almoço com churrasco. O convite será comercializado pelo valor de R$ 50,00.

O objetivo do evento é arrecadar recursos para serem investidos nos tratamentos das crianças, adolescentes e adultos que são atendidos pela entidade, nas áreas da saúde, educação e assistência.

“Além de angariar dinheiro é uma oportunidade muito importante para as pessoas estarem juntas em um evento social e familiar”, destaca o presidente da entidade Carlos Bochi.

Aqueles que pretendem colaborar com a doação de animais e prendas para o 31º Leilão de Gado podem ligar no telefone (18) 3521 3340. A Apae fica localizada na Rua Tsunikishi Sakai, nº 136.

Por Folha Regional Adamantina

