Prefeitura de Adamantina inaugura Ponte Municipal, sobre o Córrego do Rancho, nesta segunda-feira (30)

Na próxima segunda-feira, 30 de junho, às 16h, a Prefeitura de Adamantina realizará a inauguração da Ponte Municipal, sobre o Córrego do Rancho. A cerimônia acontecerá na Estrada Servidão, ao lado do Residencial Parque Esmeralda.

A obra foi iniciada em 22 de abril de 2025, conforme o Estudo Técnico Preliminar (ETP), e concluída no dia 27 de junho de 2025, totalizando 67 dias de execução. O investimento foi de R$ 182.057,54, custeado integralmente com recursos próprios do município.

A nova ponte tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e o acesso àquela região da cidade, garantindo mais segurança e infraestrutura para os moradores e motoristas que trafegam diariamente pelo local.