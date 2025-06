Dois acidentes com motoristas bêbados deixam três mortos na região de Rio Preto

O motorista da caminhonete, um homem sem habilitação, e seu passageiro não se feriram. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Auriflama, onde o condutor do carro foi preso por homicídio e lesão corporal com qualificadora de embriaguez. A arma do policial reformado, que estava no veículo, foi apreendida.

Rio Preto

Poucas horas depois, já na madrugada desta sexta-feira, um novo acidente foi registrado na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 434, em São José do Rio Preto. Um carro conduzido por um homem de 41 anos bateu na traseira de uma moto.

Na motocicleta estavam Luís Carlos Almeida da Silva, de 29 anos, e Lauane Silva Ribeiro, de 24. Ambos morreram no local. O motorista do carro não se feriu. O teste do bafômetro apontou 0,71 mg/L de álcool por litro de ar, mais que o dobro do limite para configurar crime de trânsito.