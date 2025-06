Câmara propõe constituição de comissão para tentar viabilizar a ExpoVerde 2025 ou evento similar

Diante das falas do prefeito José Tiveron (NOVO) em recentes entrevistas na imprensa local de inviabilidade financeira para realização da ExpoVerde 2025, os vereadores Hélio Santos, Rogério Sacoman e Aguinaldo Galvão propuseram, por meio da Indicação nº 259/25, a constituição de uma comissão para tentar promover o evento, de forma totalmente terceirizada e sem investimentos diretos da Administração Municipal.

“A realização da Expo Verde 2025 é não apenas oportuna, como também necessária. Trata-se de uma iniciativa de caráter estratégico, com impactos positivos e duradouros para Adamantina e região. Promover este evento é reafirmar o compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a valorização da cultura e com o fortalecimento da economia local, além de manter viva uma tradição que enriquece o calendário e a identidade do município”, ponderam os autores do documento.

A Expo teve início em 1987, portanto, em 2024 chegou a 32ª edição.

Os vereadores destacaram ainda que com mais de três décadas de história “evoluiu de uma simples exposição agropecuária para um grande encontro multissetorial.”

A Indicação passou pelo plenário do Poder Legislativo e foi encaminhada para ciência e análise do Executivo.

Por Folha Regional Adamantina

.