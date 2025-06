Audiência pública em Adamantina debate plano de contingência para chuvas de verão e gestão de desastres

Adamantina sedia nesta segunda-feira (23), a partir das 9h, uma audiência pública sobre Plano de Contingência de Chuvas de Verão e Gestão de Riscos de Desastres. O evento acontece na sede da Aeaanap (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Adamantina), por meio de uma parceria estratégica entre o Sistema Confea/Crea/Mútua e a Amnap (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista).

A abertura será conduzida pela prefeita de Osvaldo Cruz e presidente da Amnap, Vera Morena, e contará com palestras de especialistas como Renato Gouvea (Defesa Civil de Presidente Prudente), Alessandro Romano (Operações de Emergência em Radiocomunicações) e o geólogo e conselheiro federal do Confea Ronaldo Malheiros Figueira.

Apesar do momento ser marcado por escassez de chuvas, o encontro visa preparar a região para o período de maior precipitação, geralmente entre o final e o início de cada ano. Os planos de contingência são fundamentais para prevenir e mitigar os efeitos de desastres naturais como inundações, alagamentos, tempestades, vendavais e até queimadas, como as que atingiram cidades da região — como Lucélia e Salmourão — no final do ano passado.

O conselheiro federal do Confea, engenheiro Daniel Robles, defensor da implementação de soluções baseadas em cidades inteligentes, ressalta a importância do planejamento. “Precisamos implantar ferramentas que promovam mais eficiência no monitoramento das condições climáticas e na operação dos serviços em benefício da população”, disse. Robles destacou ainda que os planos devem considerar não apenas o excesso de chuvas, mas também os períodos de baixa umidade, que comprometem a qualidade do ar e sobrecarregam os serviços de saúde.

A prefeita Vera Morena reforça o convite: “A participação da comunidade é fundamental para discutir estratégias de prevenção e resposta a desastres naturais. Contamos com sua presença!”

O evento é aberto ao público. Link de inscrição.