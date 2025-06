1º Torneio de tênis de mesa acontece neste sábado (7) em Adamantina

As partidas serão disputadas conforme as regras oficiais da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), com adaptações necessárias para a boa fluidez do evento. Com isso, os jogos serão de eliminatórias diretas (mata-mata); jogos com melhor de 3 sets, conforme o número de inscritos por categoria e árbitros que acompanharão as partidas para garantir a imparcialidade.

Serão premiados com medalhas os três primeiros colocados de cada categoria: 1º Lugar – medalha de ouro; 2º Lugar – medalha de prata e 3º Lugar – Medalha de Bronze.