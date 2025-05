Trezena de Santo Antônio começa hoje e faz parte das comemorações dos 75 anos da Matriz

A Trezena de Santo Antônio deste ano tem início neste dia 31 de maio e integra as comemorações do Jubileu de Diamante da Igreja matriz. As festividades religiosas e celebrações vêm sendo realizadas desde o dia 25 de janeiro, data oficial do aniversário da Paróquia.

De acordo com a programação, as orações ao Padroeiro durante os 13 dias serão abertas neste sábado, às 19h, com a presença do Pe. Sidnei de Paula Santos, da Paróquia Sagrada Família, de Lucélia.

Depois, a Trezena terá cada dia um celebrante e tema diferente: domingo (1º), às 19h – Dom Milton Aparecida Gomes Santana (monge); segunda-feira (2), às 19h30 – Pe. Ademilson Luiz Ferreira, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Adamantina; terça-feira (3), às 19h30 – Pe. Paulo Joaquim de Souza “Quinzinho”, da Paróquia São Francisco de Assis, de Adamantina; quarta-feira (4), às 19h30 – Pe. Rui Rodrigues da Silva; quinta-feira (5), às 19h30 – Pe. Wilson Luís Ramos; sexta-feira (6), às 19h30 – Pe. Pedro Angelo Machini; sábado (7), às 19h – Pe. Nelson Bernardino.

Para o domingo (8), às 19h, a celebração será de gratidão aos padres e leigos falecidos.

A programação traz ainda, na segunda-feira (9), às 19h, o Pe. Wagner Antonio Montoz.

Na terça (10), às 19h30, tem a Benção de Envio da equipe que trabalhará na Festa Junina do Padroeiro, que ocorre no dia 14 de junho.

Quarta-feira (11) Ação de Graças com entidades sociais, às 19h30.

Já na quinta-feira (12) estará na Matriz o Bispo de Franca, Dom Roberto Beloto, a partir das 19h30.

Para fechar a programação, haverá a Procissão e Missa festiva no dia 13 de junho, 19h – data do aniversário de 76 anos de Adamantina.

Durante a Trezena deste ano os fiéis terão a oportunidade de estar com padres originários da Paróquia Santo Antônio de Adamantina ou que nela exerceram o ministério presbiteral.

Por Folha Regional Adamantina

.