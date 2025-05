Proposto na Câmara uso da Escola do Tucuruvi para instalação de Centro de Memória Rural

Por meio do Requerimento nº 87/2025, apresentado no plenário da Câmara Municipal em recente sessão ordinária, os vereadores Mary Alves e Daniel Fabri, sugeriram a instalação do Centro de Memória Rural de Adamantina na Escola Estadual ‘Maria Esther Toffoli’, mais conhecida como Escola do Bairro Tucuruvi.

De acordo com o Departamento de Patrimônio, o Município tem a permissão de uso do imóvel, que se encontra desativado há anos.

Os autores do pedido querem saber quais providências podem ser tomadas para que o espaço da escola esteja livre para a instalação dos equipamentos desejados tanto para o Centro em Memória quanto para equipamentos de apoio ao agricultor adamantinense (centro de capacitação, local de armazenamento de bens, iniciativas inovadoras, entre outros).

Sugerem, portanto, a formação de uma comissão composta por membros deste Legislativo, do Executivo, do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Turismo, do Projeto Nossa Gente/FAI, de membros da CAMFRA (Cooperativa Agrícola Mista Familiar da Região de Adamantina) e da CASA (Centro Associativo de Suporte para a Apicultura de Adamantina), além da comunidade do bairro Tucuruvi.

Aprovado na Câmara, o Requerimento foi endereçado à Prefeitura para análise de possível atendimento.

Por Folha Regional Adamantina

