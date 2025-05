Mulher e funcionário são rendidos e criminosos levam R$ 5 mil e cheques em Adamantina

Uma ocorrência policial em andamento movimenta Adamantina nesta sexta-feira (30). De acordo com as primeiras informações apuradas, indivíduos invadiram a residência em que estavam uma mulher e o funcionário e levaram cerca de R$ 5 mil em dinheiro e cheques de clientes em um crime que está sendo investigado pelas equipes que atuam no local.

As vítimas foram rendidas e tiveram as mãos amarradas com fita adesiva.

O fato ocorreu nas proximidades do Terminal Rodoviário, onde a presença de viaturas chamou a atenção de moradores, comerciantes e pessoas que passavam pelo local.

Há também a confirmação de que uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao endereço.



Ainda conforme os dados preliminares, não houve uso de arma durante a ação criminosa.

O local está sendo preservado para os trabalhos periciais e o levantamento de informações que possam levar à identificação dos suspeitos.

A reportagem segue acompanhando o caso, e novas atualizações poderão ser publicadas a qualquer momento, à medida que mais detalhes forem confirmados pelas autoridades. (Por: Redação – Foto: Arquivo / Luis Guilherme Costa – Adamantina NET)