Deputado Federal destina verba de R$ 100 mil à Santa Casa de Adamantina

A Santa Casa de Misericórdia de Adamantina na Providência de Deus foi contemplada com uma emenda impositiva no valor de R$ 100 mil, destinada pelo deputado federal Fernando Marangoni (União/SP), por meio do orçamento da União de 2025. A iniciativa é resultado da articulação política do ex-vereador Paulo Cervelheira, que, mesmo fora do exercício de mandato, segue atuando ativamente em prol da saúde pública do município.

O anúncio oficial da destinação dos recursos foi feito por meio de ofício encaminhado pelo parlamentar aos representantes municipais datado de 15 de maio de 2025. De acor-do com o documento, o valor será transferido por intermédio do Ministério da Saúde e aplicado na ação orçamentária “Incremento Temporário do Piso da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Incremento Temporário Especializado) – Custeio MAC – 2E90”.

A verba tem como finalidade o custeio e a manutenção dos serviços prestados pela San-ta Casa, instituição filantrópica que é referência no atendimento hospitalar para Ada-mantina e região. Com o recurso, a expectativa é de reforçar a qualidade da assistência prestada aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando o suporte às de-mandas de média e alta complexidade.

A conquista reforça o compromisso de Paulo Cervelheira com a melhoria da saúde local. Apesar de atualmente não ocupar cargo eletivo, o ex-vereador tem mantido forte atuação política nos bastidores, buscando recursos e apoio junto a representantes da esfera federal.

No ofício, o deputado Marangoni também reiterou seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de saúde e se colocou à disposição, por meio de sua equipe técnica, para auxiliar no cadastramento da proposta junto ao Fundo Nacional de Saúde.

A destinação da emenda representa mais um passo importante para o fortalecimento da rede de saúde de Adamantina e demonstra a importância da articulação política como ferramenta de transformação e investimento no bem-estar da população.

Por Folha Regional Adamantina

