“Primeiros 100 dias foram focados nos servidores e a previsão é investir R$ 750 mil em qualificação profissional”, diz Tiveron

A Administração José Tiveron completou os primeiros 100 dias de Governo. E ao fazer uma avaliação desse período, além de trabalho intenso, diálogo constante e presença ativa em todos os setores da cidade – como relatou em entrevista ao Impacto –, enfatizou que desde 1º de janeiro até então o foco foram os servidores municipais. “A prefeitura não funciona apenas com projetos e obras — ela funciona com pessoas. E cuidar das pessoas que cuidam da cidade foi nossa prioridade inicial”.

Na sua avaliação, o chefe do executivo adamantinense fez questão de relatar que capacitação, qualificação técnica e valorização foram as ações implementadas por meio de reuniões, cursos, formações e integração entre as equipes.

“A nossa meta é melhorar o atendimento prestado para a população e aperfeiçoar os processos de administração interna da Prefeitura”, acrescentou.

Tiveron revelou também na entrevista ao Impacto que a previsão é de investir mais de R$ 750 mil em ações de qualificação profissional para servidores, empresários e munícipes. E destacou os cursos Empretec Rural e Urbano — exclusivos no Brasil a serem oferecidos. “Esse investimento é uma semente que vai germinar ao longo dos próximos meses e transformar a cultura de gestão pública e empreendedorismo em Adamantina”.

Por Folha Regional Adamantina

