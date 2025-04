Inscrições para o “Torneio do Trabalhador” em Adamantina inicia na segunda-feira (7)

Na noite de ontem (3), foi realizado no anfiteatro Fernando Paloni o lançamento do Programa Cidade Empreendedora. A solenidade contou com a participação do prefeito, José Carlos Tiveron, a primeira-dama, Adelisa Tiveron, secretários municipais, o gerente do escritório Regional do Sebrae em Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante, funcionários da prefeitura, empreendedores e empresários de diferentes segmentos.

O Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico local, fortalecer a gestão pública, estimular a criação e o crescimento de pequenos negócios, além de fomentar a inovação, a geração de empregos e a competitividade das empresas da região.

Na oportunidade, foram apresentadas todas as ações que serão realizadas em 2025, incluindo projetos, oficinas e capacitações sobre marketing digital, inteligência artificial, gestão financeira e liderança em vendas, além da participação em feiras de empreendedorismo referência no mercado.

Na noite de ontem (3), também foram abertas as inscrições para os seminários “Empretec Rural” e “Empretec Urbano”, considerados o principal programa de formação de empreendedores do mundo, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Cavalcante disse que o Oeste Paulista é rico e tem muito potencial. “O Programa Cidade Empreendedora foi desenvolvido em nível nacional e o estado de São Paulo fez adesão ao final do ano passado. Dos 645 municípios, um terço deles serão beneficiados e na nossa região foram 15 e na microrregião apenas 3 e Adamantina está entre eles. Temos a certeza de que será um sucesso”, afirmou.

Andreia Regina Ribeiro, secretária de Assistência Social, disse que o programa traz a inclusão produtiva e é onde entra a sua pasta, pois vai atender as famílias em situação de vulnerabilidade.

“O Sebrae é referência em capacitação quando o assunto é a formação de profissionais Tenho certeza que começamos algo que vai ser transformador para o nosso município”, disse o secretário de desenvolvimento econômico, Carlos Gomes Barbosa.

O prefeito José Carlos Tiveron disse que o objetivo é desenvolver as pessoas e que a mudança ocorre naqueles que sempre estão atuando, pois o resultado aparece.

Ainda na noite de ontem (3), foram detalhadas todas as ações que serão realizadas no município e dúvidas ou mais informações podem ser sanadas no Sebrae Aqui pelo (18) 3521-1831.