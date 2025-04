ETEC Eudécio Luiz Vicente busca climatização para salas de aula e laboratórios

A Usina Branco Peres Agrobusiness, uma das principais referências do setor sucroalcooleiro no interior paulista, deu início à safra 2025/2026 em seu parque industrial localizado no município de Adamantina, no bairro Lagoa Seca, às margens da rodovia Placido Rocha.

Reconhecida como uma das maiores empresas da cidade e de toda a região, a Branco Peres tem como compromisso aliar tradição à inovação, mantendo sempre a qualidade como prioridade em seus processos produtivos. A abertura da nova safra de cana-de-açúcar representa não apenas o começo de um novo ciclo agrícola, mas também um importante impulso para a economia local.

Com o início das atividades, há um aumento significativo na geração de empregos, beneficiando trabalhadores de Adamantina e de municípios vizinhos. A movimentação contribui para aquecer o mercado de trabalho e fortalecer a cadeia produtiva da região, desde o campo até o setor industrial.

O foco em inovação da empresa se reflete na constante modernização de seu parque industrial, na adoção de tecnologias sustentáveis e no compromisso com práticas agrícolas responsáveis. A usina investe também na qualificação de seus colaboradores, buscando sempre aprimorar seus processos e manter sua posição de destaque no mercado.

A safra 2025/2026 reforça a importância da Usina Branco Peres Agrobusiness como pilar do desenvolvimento econômico e social da região, consolidando sua trajetória de sucesso e seu papel estratégico na produção de energia renovável e no agronegócio nacional.