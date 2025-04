DANIELE ARAÚJO: escuta, empatia e acolhimento que transformam

Com um olhar sensível e uma escuta atenta, a farmacêutica e psicóloga clínica Daniele Araújo vem se destacando por seu trabalho acolhedor e comprometido com o bem-estar emocional de seus pacientes. Formada em Farmácia e Psicologia pelo Centro Universitário de Adamantina e especializada em terapia familiar; saúde da mulher; psicanalise clínica avançada, sexualidade e psicologia e psicologia psicossomática.

Daniele atende adolescentes, adultos e, com especial dedicação, mulheres que enfrentam desafios em seus relacionamentos.

Sua abordagem é focada no desenvolvimento de habilidades para lidar com situações como estresse, ansiedade, luto e vínculos afetivos tóxicos. Com base na empatia e na confiança, ela proporciona um espaço seguro para que seus pacientes encontrem caminhos de cura e crescimento pessoal.

Seja no atendimento presencial ou online, Daniele oferece mais que sessões terapêuticas — ela entrega cuidado, presença e transformação.

Atendimento na Clínica Jaspe – Rua Osvaldo Cruz, 715 – centro de Adamantina. No Instagram: @psidanielearaujo

Por Folha Regional Adamantina

.