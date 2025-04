ARTIGO: Província, “personagens” e ironias…

“Na vida somos:

Personagens principais, figurantes, mocinho e vilão.

Você escolhe viver de ficção ou encarar a realidade?”

(Neia Castro)

By seb@r.

Nestes últimos anos, talvez, décadas, tendo em vista que desde o ano de 1.999, venho escrevendo textos sobre diversos temas e temáticas, ainda, buscando sempre estar em sintonia com os fatos e outros desencontros do cotidiano…

Nestes anos e anos, muitos textos publicados nos jornais provincianos, depois, postados nos sites deste e do outro lado, tiveram e continuam tendo como PAUTA principal, o CENÁRIO PROVINCIANO e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Portanto, neste CONTEXTO PLURAL na perspectiva do SINGULAR, existiram e continuam existindo, infelizmente, muitos/as PERSONAGENS PROVINCIANOS/AS…

Por exemplo, teve um período deste TEMPO do TEMPO que escrevi alguns artigos com os seguintes títulos, a saber: O FARISEU; O ESCRIBA e O VIGILANTE, nestes ocasos, todos foram completados com a palavra PROVINCIANO…

No outro TEMPO, também, deste TEMPO, apareceram a FORMIGA ATÔMICA PROVINCIANA, isso é, sem esquecer da tal BELA que NÃO ERA ADORMECIDA, ainda, do tal do PINÓQUIO que depois se transformou no BO.DO.QUIO (BOZZO+DÓRIA+PINÒQUIO), todavia, depois voltou a ser o PINÓQUIO PROVINCIANO de sempre…

Por isso e mais aquilo, ESCREVER por meio das muitas IRONIAS, proporciona muitos DESENCONTROS com os/as LEITORES/AS e muitos desses APELIDOS acabam “pegando” de um jeito ou de outro nos DITOS CUJOS que na maioria das vezes, até sabem que são os mesmos, porém, se fazem de BOBOS DA PROVÍNICA e assim por diante…

Desta forma, faz-se necessário estar sempre ATUALIZANDO tais PERSONAGENS, considerando que tudo passa, tal qual aquela frase que diz, a saber: REI MORTO, REI POSTO ou pode ser RAINHA que vai dar na mesma…

Como sempre escrevo, no MAIS em meio ao tudo de MENOS, desta vez apareceram outros/as PERSONAGENS neste CENÁRIO DO FAZ DE CONTA na perspectiva da SUCUPIRA PROVINCIANA…

Além do RESSURGIMENTO de um NOVO (sic) COLLORZINHO, alusão ao famoso CAÇADOR DE MARAJÁS que veio das terras de ALAGOAS para se tornar PRESIDENTE deste PAIZ DO FAZ DE CONTA, também, apareceram as IRMÃS CAZAGEIRAS e por aí vai as IRONIAS que fazem parte deste COTIDIANO de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Com certeza, outros/as FIGURAS um tanto CARIMBADAS devem aparecer de um jeito ou de outro, mas, como disse o poeta, O TEMPO E O SENHOR DA RAZÃO e ponto quase final…

Reforçando aqui e ali, ainda, PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]