ARTIGO: Província: 100 – 94 = 6!

“A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez.” (Friedrich Nietzsche)

“Uma árvore em flor fica despida no outono. A beleza transforma-se em feiura, a juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe realmente. Portanto, as aparências e o vazio existem simultaneamente.” (Dalai Lama)

Então meus caros/as PROVINCIANOS/AS, ou seja, mais 6 dias e chegamos aos 100 dias da atual GESTÃO, portanto, espera-se que ocorra a famosa PUBLICAÇÃO deste e do outro lado, ainda, dos AVANÇOS e CONQUISTAS desta NOVA EQUIPE…

Porém, entendo que TODO CUIDADO É POUCO, haja vista que a tal AUDITORIA, ainda, está PATINANDO em meio aos DESENCONTROS que sempre ocorrem quando existem as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS do PODER pelo PODER em nome do PODER…

Também, deve considerar que o atual CENÁRIO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, continua mais pra menos do que pra mais e assim por diante, todavia, tudo pode ocorrer de uma hora para outra e ponto quase final…

Mesmo assim, cada GESTÃO PÚBLICA com suas escolhas em nome disto ou daquilo, tendo em vista que o NOVO (sic) pode fazer a diferença em nome dos mesmos de sempre, afinal de contas, parece que a BOIADA continua mais firme do que nunca…

Também, as denominadas e famigeradas MENTES MEDÍOCRES mediadas pelos/as NEGACIONISTAS, bem como, TERRAPALNISTAS, continuam com suas PREGAÇÕES nos quatro ou mais cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, voltando aos 100 DIAS da atual GESTÃO, deve-se destacar que pode ser quem SIM, bem como, pode ser que NÃO, ainda, muito pelo CONTRÁRIO, porém, não se pode deixar de lado que VOCÊ pode estar sendo FILMADO…

Os ditos PROBLEMAS existem para serem SUPERADOS de um jeito ou de outro, além disto ou daquilo, SE ENTROU NA CHUVA, VAI SE MOLHAR como diz aquele velho dito popular…

E tem mais, até o meio deste ano, as denominadas PAREDES ALVAS, isso é, parece que estão com outra COR em suas PAREDES, entretanto, até onde se percebe, o BRANCO prevalece como sinal de PUREZA nos lados da ACADEMIA PROVINCIANA…

Em meio aos DESENCONTROS patrocinados pela MESMICE DE SEMPRE deste e do outro lado de um mesmo lado, talvez o INUSITADO possa se fazer presente em nome do NOVO (sic), porém, as ESCOLHAS foram determinadas pelos/as ELEITORES/AS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, porém, não se pode esquecer que PERDERAM MANÉS!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

