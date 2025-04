ARCA prepara tradicional Porco no Rolete com Leilão para o próximo dia 4 de maio

A ARCA (Associação dos Renais Crônicos de Adamantina) está nos preparativos finais para mais uma edição do tradicional Porco no Rolete com Leilão de Animais e Prendas, marcado para o próximo dia 4 de maio (domingo).

O evento ocorrerá no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’ e contará também com delicioso almoço, cujo cardápio trará arroz, feijão tropeiro, salada, aperitivos (torresmo e mandioca), costelão, porco no rolete e doces.

O convite individual está sendo vendido a R$ 60,00. Este valor não inclui bebidas, bem como não haverá entrega de marmitex.

De acordo com a presidnet da ARCA, Antonia Maria, a Toninha, toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção dos fundamentais serviços prestados pela entidade aos renais crônicos, de Adamantina e cidade vizinhas.

Doações, convites ou outras informações na sede da ARCA – Rua Mário Olivero, nº 245, atrás da Santa Casa de Adamantina – ou pelos telefones (18) 3521 5089 e 99708 6647.

Por Folha Regional Adamantina

