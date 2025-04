Adamantina terá um simulado de acidente de trânsito em atenção ao Dia Nacional do Trânsito

No dia 25 de maio é comemorado o Dia Nacional do Trânsito e, para marcar a data, o Corpo de Bombeiros de Adamantina em parceria com a Prefeitura, Polícia Militar e Rodoviária, Eixo e FAI, Tiro de Guerra, realizará uma simulação de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus, um carro e duas motocicletas.

O maio amarelo promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária terá como tema “Mobilidade Humana”, pois conforme o site cada vez mais se tem falado em mobilidade humana ao invés de mobilidade urbana, considerando que os deslocamentos são feitos, majoritariamente por pessoas.

Com o objetivo de definir a atuação de cada um dos agentes envolvidos na simulação, foi realizada uma reunião. Durante o encontro, ficou definido a atuação que vai desde o controle do trânsito no local, passando pela condução das vítimas até uma sala simulada onde será feito o atendimento, entre outros.

O tenente Poli afirma que ninguém quer que qualquer acidente aconteça, porém precisamos estar preparados, por isso será feita uma ação que envolve tantos participantes.

“Teremos as três fases que são: o acidente, passando pelo resgate e terminando no atendimento tanto pré como intra-hospitalar. Desde já fica o convite para que a população prestigie a simulação e entenda como cada agente atua em uma ocorrência desse porte”, convida.

Jornalista Natacha Dominato

