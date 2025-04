FAI Adamantina Futsal Sub-20 conquista vitória importante fora de casa pela Liga Paulista

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 conquistou uma vitória significativa na manhã deste domingo (13), ao superar o Jahu Futsal por 4 a 2, fora de casa, pela 3ª rodada do 1º turno da Liga Paulista de Futsal. O confronto foi realizado no Ginásio de Esportes de Jaú e reforça o bom momento do time adamantinense na competição estadual.

Com uma atuação segura e ofensiva, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Mussum demonstrou maturidade mesmo atuando longe de seus domínios. O destaque da partida foi o ala Yago Rafael, autor de dois dos quatro gols da equipe. Roger e Kaká também balançaram as redes e contribuíram para o resultado positivo.

A equipe adamantinense demonstrou entrosamento e eficiência nas finalizações, garantindo a segunda vitória em três jogos na competição. Com esse resultado, o FAI Adamantina soma agora 6 pontos e segue firme na briga pelas primeiras posições do grupo.

Próximo desafio em casa

O próximo compromisso da equipe será diante de sua torcida. No próximo sábado (19), às 20h, o FAI Adamantina encara o Bauru Futsal no Ginásio de Esportes Paulo Camargo, em Adamantina, pela 4ª rodada da Liga Paulista Sub-20.