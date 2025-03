Santa Casa de Adamantina reúne prefeitos da região para fortalecimento da assistência hospitalar

A qualidade dos serviços prestados pela Santa Casa de Adamantina voltou ao centro dos debates na Câmara Municipal após uma série de reclamações feitas por usuários nas redes sociais. As críticas, que envolvem desde a falta de médicos em plantões até problemas estruturais, levaram os vereadores a solicitar informações formais sobre o funcionamento do hospital, que é cofinanciado com recursos públicos.

A iniciativa partiu da vereadora Gabi Calil, autora do Requerimento Nº 045/2025, subscrito por Mary Alves, Martinha do Posto, Aguinaldo Galvão, Cid Santos, Daniel Fabri e Eder Ruete. Aprovado em sessão legislativa na última segunda-feira (10), o documento foi encaminhado ao prefeito José Carlos Tiveron, que deve responder dentro do prazo estabelecido.

Segundo o requerimento, a Santa Casa é a principal instituição hospitalar de Adamantina e tem sido alvo de queixas frequentes nos últimos meses. Entre as principais reclamações estão a demora no atendimento por falta de médicos, deficiência no acolhimento e comunicação com os pacientes, longas filas de espera e falhas estruturais que comprometem a dignidade dos atendidos.

Os vereadores reforçaram no documento a necessidade de transparência e fiscalização dos serviços públicos. “O presente requerimento fundamenta-se no dever constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar os atos da administração pública, especialmente no que tange à transparência e eficiência dos contratos firmados com entidades terceirizadas que prestam serviços essenciais à população”, destaca o texto.

O pedido também busca esclarecimentos sobre o contrato vigente entre a Prefeitura e a Santa Casa e as medidas que estão sendo tomadas para melhorar o atendimento. A expectativa é que a resposta do Executivo traga informações detalhadas sobre como a administração municipal pretende sanar as irregularidades apontadas pela população e garantir um serviço digno aos munícipes.

O tema deve continuar em discussão nas próximas sessões da Câmara, com possíveis desdobramentos conforme o retorno do Executivo. Enquanto isso, a comunidade segue aguardando melhorias na principal unidade de saúde da cidade.