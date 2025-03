Prefeitura de Adamantina divulga agenda cultural do mês de março

Março já começou e as atividades preparadas pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, para a agenda cultural também tiveram início. A abertura da programação foi com o Jogo com Ginga que aconteceu no último sábado (1).

Nos dias 6,13, 20 e 26 de março serão exibidos filmes no Anfiteatro Fernando Paloni. A ação acontece de forma gratuita, porque Adamantina é um Ponto MIS. Isso quer dizer que a cidade faz parte do Projeto de Difusão do Museu da Imagem e do Som (MIS). Com isso, o município recebe programação gratuita de filmes, documentários, curtas-metragens, e outras produções audiovisuais.

A agenda cultural ainda traz algumas atividades em comemoração ao Dia da Mulher. No sábado (8), dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Anfiteatro Fernando Paloni recebe a programação “Empoderamento Feminino: Autoestima e Bem-estar”, a partir das 14h.

No domingo (9), o Centro Comunitário do Jardim Adamantina recebe uma apresentação musical voltada para as mulheres. A participação é gratuita.

A programação ainda terá na sexta-feira (14), um show intimista na Biblioteca Municipal Jurema Citeli. A apresentação voz e violão será de Jacque Falcheti e Rafe Shiver, por meio da Lei Paulo Gustavo.

No sábado (15), a programação será o “Educapoeira”, a partir das 19h com uma palestra mais oficina pedagógica no anfiteatro Fernando Paloni. No domingo (16), acontece no mesmo local o Festival de Capoeira por meio da Lei Aldir Blanc.

Haverá no dia 21 de março a representação Via Longa a Coroa no anfiteatro Fernando Paloni a partir das 20h. No dia 22 de março, Adamantina recebe a oficina “Da Ideia ao Roteiro”.

Para fechar o mês, será realizada uma oficina de batidas urbanas no dia 29, das 9h às 19h no Bloco IV da FAI e foram disponibilizadas 25 vagas. No dia 30 terá das 14h30 às 16h30 uma oficina de Palhaçaria no Anfiteatro Fernando Paloni e, ainda, mais uma edição do Domingo no Parque, a partir das 17h30 no Parque dos Pioneiros, com a Cia Vem Vento e o DJ Pimenta.