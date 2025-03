Polícia Civil ministra palestra no Centro Paula Souza em Adamantina

Na noite desta quinta-feira (13), a Polícia Militar flagrou dois jovens, de 18 e 21 anos, praticando tráfico de drogas para consumo compartilhado na área da pista de skate do Parque dos Pioneiros, em Adamantina.

A ação policial ocorreu após denúncias de frequentadores do local, que relataram um forte odor de maconha e a presença de crianças utilizando os espaços esportivos do parque.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram os suspeitos e encontraram uma porção de maconha com o rapaz de 18 anos, que confessou ter compartilhado um cigarro da droga com outro jovem, de 19 anos, que foi incluído na ocorrência como testemunha. Já com o terceiro indivíduo, de 21 anos, foi encontrada outra quantidade da substância.

Os envolvidos foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil, onde foi registrado um boletim de ocorrência com base no artigo 33, parágrafo 3º, da Lei Nº 11.343, que caracteriza a conduta de oferecer drogas a terceiros sem fins lucrativos para consumo conjunto. Após serem ouvidos, todos foram liberados.