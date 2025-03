Polícia Civil e Poder Judiciário concedem entrevista para a TV Folha Regional em Adamantina

A SELAR (Secretária Municipal de Esporte de Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina através do secretário de esportes Luiz Alexandre Hagui “Xandy” realizou no domingo (16) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina com muito sucesso avaliação do Santos F.C.

Avaliação foi feita pelo observador o ex-lateral direito Balu, que jogou noSantos F.C, Ferroviária de Araraquara, Cruzeiro – MG, Portuguesa Santista, Cerro Porteno / Paraguai e muitos outros.

Avaliação contou com a presença de garotos de Adamantina e cidades além de várias outras cidades que mostraram seus talentos com as bolas nos pés sob os olhares atentos do observador Balu.

Segundo o secretário de esportes de Adamantina Luís Alexandre Hagui “Xandy”, entre os garotos aprovados foram os seguintes confira os anos e idades.

RELAÇÃO DOS APROVADOS

-NASCIDOS ATÉ 2016

Luis Miguel Ferreira – 9- Anos

(Adamantina)

Arthur César Pimenta – 9- Anos

(Presidente Prudente)

Noah Augusto Nascimento – 9 – Anos

(Araçatuba)

– NASCIDOS ATÉ 2014

Miguel Marine Freire Fernandes – 11- Anos (Adamantina)

Bernardo Henrique dos Santos França – 11- Anos (Pacaembu)

– NASCIDOS ATÉ 2010

Michel Oliveira Pires – 15 – Anos (Bastos)

A SELAR agradece o empenho de toda a equipe de funcionários e voluntários pelo desenvolvimento nesta importante avaliação esportiva.