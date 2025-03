Motorista morre e passageiro fica gravemente ferido em acidente entre carro e caminhão

“O maestro afirma que a banda é uma escola de música, dança, disciplina, cidadania e convivência em grupo, mas a formação social é o carro chefe do grupo. “Pessoas que passam por uma banda sempre tem uma mudança em sua vida, a cultura e a arte em geral transformam vidas”, assegura.”

“De acordo com o maestro Valter Negrini, à frente da BAMAD desde 2002, comemorar a data é muito importante devido a contribuição social da banda na formação musical e cultural das crianças e adolescentes de Adamantina.”

By seb@r.

Talvez pelo DITO que tem a ver com o NÃO DITO, ainda mais neste CENÁRIO PROVINCIANO, tendo em vista que tudo indica que a BOIADA ESTÁ PASSANDO sem mais e sem menos…

Até onde estou tentando lembrar aqui do meu lado, a BAMAD, ou seja, BANDA MARCIAL DE ADAMANTINA, está na estrada faz anos e anos, ainda, com ÓTIMOS SERVIÇOS MUSICAIS prestados em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL PARA O LOCAL…

Isso sem escrever a participação da BAMAD em atividades diversas na área CULTURAL desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, considerando que o envolvimento de CRIANÃS, ADOLESCENTES e JOVENS com a MÚSICA sempre fizeram parte do Projeto BAMAD…

Porém, pelos DESENCONTROS patrocinados pela atual GESTÃO PÚBLICA local, a BAMAD perdeu o seu MAESTRO, isso mesmo meu caro/a LEITOR/A PROVINCIANO/A, desta forma, tudo indica que a BAMAD e suas atividades na área da cultura musical, deve ficar na BOCA DE ESPERA…

Como escrevi acima, pode ser a tal BOIADA PASSANDO deste lado da CULTURA, portanto, TODO CUIDADO É POUCO daqui pra frente com as IDAS com poucas VINDAS desta atual GESTÃO PROVINCIANA…

Os tão esperados 100 DIAS estão chegando, desta forma, será necessário fazer aquele BALANÇO GERAL em todas as áreas dominadas pelo PODER PÚBLICO, também, cobrar pelas PROMESSAS DE CAMPANHA, entre as quais a tal AUDITORIA para saber disto e aquilo quanto ao trabalho (sic) desenvolvido nas GESTÕES PINOQUIANAS…

Mas, voltando a BAMAD, espera-se que a atual GESTÃO se posicione neste momento, tendo em vista aquilo que não pode ser visto, ou seja, as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS deste CARGO/FUNÇÃO, todavia, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO neste CENÁRIO PROVINCIANO…

Uma BANDA SEM MAESTRO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA pode representar que este PROJETO MUSICAL com suas conquistas, ainda, sendo que a principal VITÓRIA está além da MÚSICA, ou seja, está na ÁREA SOCIAL em nome do compromisso com a COMUNIDADE PROVINCIANA…

AVE BAMAD! AVE MAESTRO!

Reforçando, PERDERAM MANÉS!

Também, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

