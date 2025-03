Informações sobre unidades de saúde e estratégias da família são solicitadas ao Executivo

Com justificativas de obter um diagnóstico atualizado sobre as condições estruturais, operacionais e de recursos humanos para identificar as principais necessidades e embasar ações para a melhoria do atendimento à população, foi apresentado na Câmara Municipal o Requerimento nº 039/2025 com pedido de informações detalhadas a respeito das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família).

Endereçado à Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde, o documento é assinado pelas vereadoras Gabi Calil (PRD), Mary Alves (NOVO) e Marta Almeida (PSD).

Entre as informações pedidas constam temas ligados à produtividade das unidades de saúde, ao diagnóstico estrutural, equipamentos e suprimentos, recursos humanos/servidores, além de um estudo de viabilidade técnica e financeira.

“A partir dessas informações, busca-se viabilizar um Plano de Ação que contemple: Reformas e reparos necessários, com estimativa detalhada de custos para cada unidade; Aquisição e atualização de equipamentos médicos e administrativos para garantir eficiência nos atendimentos; Reforço no quadro de profissionais de saúde, assegurando que todas as unidades contem com médicos, enfermeiros e técnicos suficientes para suprir a demanda da população; e execução das melhorias, estabelecendo prioridades com base na urgência e no impacto para a comunidade”, ressaltam as autoras.

O Requerimento foi aprovado no plenário do Poder Legislativo durante a última sessão ordinária e encaminhado ao Executivo para resposta dentro do prazo legal.