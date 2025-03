Empresário morre após acidente em avenida; poste caiu sobre veículo

Um incêndio em uma carreta interditou totalmente a pista norte da Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 187,700, em Leme (SP), no fim da tarde desta segunda-feira (10). O motorista percebeu fumaça saindo da cabine, parou o veículo e, em seguida, as chamas se espalharam.

A ocorrência foi registrada às 17h36 e mobilizou equipes da concessionária Intervias, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e do Corpo de Bombeiros (COBOM). Apesar do incidente, o condutor da carreta saiu ileso.

A interdição total da rodovia durou cerca de 34 minutos, entre 17h36 e 18h10. Em seguida, a faixa 2 foi liberada às 18h43, enquanto o acostamento permaneceu bloqueado por mais tempo. O tráfego na pista norte ficou congestionado por aproximadamente 1,3 km, entre os km 186,200 e 187,500, sendo normalizado às 18h46.

Equipes atuaram no local para controlar as chamas e liberar a rodovia. As causas do incêndio ainda serão apuradas.