Cultura traz eventos especiais às mulheres e programação completa para a população

A personagem do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional na segunda-feira (10) foi a secretária municipal Ana Queila Zanardo, para falar sobre os 60 primeiros dias de trabalho à frente da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina.

“De início, a ideia foi dar continuidade no que estava sendo feito, principalmente quanto aos cursos oferecidos e eventos realizados, pois já são tradicionais, como o Rock na Praça, o Domingo no Parque e o Carnaval com o Trenzinho. E acreditamos que isso é muito importante para fortalecer e criar raízes”, disse.

A secretária também apresentou a Agenda Cultural de Março, com eventos já realizados e aqueles que ainda ocorrerão: Dia 15 (sábado), às 19h, tem o Educapoeira no Anfiteatro da Biblioteca Municipal; Dia 16 (domingo) haverá o Festival de Capoeira, às 16h, também no Anfiteatro; Dia 21 (sexta-feira) será apresentada pela Cia Multiverso Teatral a peça Vida Longa à Coroa, às 20h e às 23h; Dia 22 (sábado) tem Oficina ‘Da ideia ao Roteiro’ do Pontos MIS, das 8h às 12h; Dia 27 (quinta-feira) será oferecida o curso ‘Crias de Ganga’ com Jenifer ferreira, às 19h30, na Casa Afro; Dia 29 (sábado) a Oficina de Batidas Urbanas com João Victor de Oliveira, das 9h às 19h, no Bloco IV do Campus II da FAI; Dia 30 (domingo estão marcados dois eventos, primeiro, a oficina de Palhaçaria, das 14h30 às 16h30, no Anfiteatro da Biblioteca, e, depois, o Domingo no Parque, a partir das 16h30, no Pioneiros.

Ainda dentro dessa programação cultural, Ana destacou que a Secretaria de Cultura e Turismo preparou eventos especiais para comemorar o Mês das Mulheres. Sendo assim, para fechar com chave de ouro, no dia 27 (quinta-feira), a partir das 19h, no Anfiteatro da Biblioteca Municipal, haverá mais uma edição do ‘Glamour Mulher’, que tem como proposta fazer com que elas se percebam emocional e socialmente, destacando o empoderamento, o autocuidado e a autoestima.

“Convidamos as mulheres para participar desse momento exclusivo para nós. E já aproveito para também fazer o convite à população para que compareça e prestigie os nossos eventos da agenda de março. Tudo foi preparado com carinho para todos”, finalizou.

A entrevista completa pode ser assistida nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube) e também no portal adamantinanet.com.br