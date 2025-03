Complexidade e exigências técnicas pausam obras de reforma na passarela da Joaquim Nabuco

As obras de melhorias na passarela integrada ao viaduto da Rua Joaquim Nabuco, em Adamantina, foram pausadas em razão da complexidade e exigências técnicas específicas, para sua execução. As intervenções no local começaram dia 17 de fevereiro com equipes da Secretaria de Obras, sendo realizadas as movimentações das placas de concreto iniciais que compõem o piso de travessia nos dois acessos (lado bairro e lado centro), e não houve avanço a partir daí.

Na manhã da última terça-feira (11) o Siga Mais solicitou informações à Prefeitura de Adamantina sobre as obras, buscando saber sobre seu andamento ou se surgiram necessidades mais complexas que as previstas inicialmente. A reportagem perguntou quais ações foram realizadas no local, qual o estágio atual das obras e qual o prazo para conclusão, além de deixar o espaço livre para outras informações.

Na tarde de quinta-feira (13) o portal publicou sobre a paralisação, sem que a resposta da prefeitura fosse obtida no prazo solicitado pela reportagem. A administração municipal se manifestou na manhã desta sexta-feira (14), onde pontuou sobre a complexidade da intervenção no lugar.

Em nota, explicou o contexto. “Devido à complexidade da obra e a necessidade de confecção de um projeto que requer o conhecimento técnico de profissionais que não constam no quadro de funcionários da Prefeitura de Adamantina, a Secretaria de Planejamento está analisando diferentes projetos”.

A situação revela que as obras foram iniciadas sem que houvesse um estudo técnico mais aprofundado sobre a intervenção no local. Com essa nova situação não há prazo para a sequência das obras e a passarela do sentido de trânsito centro-bairro continua interditada. A alternativa para os pedestres é utilizar a segunda passarela na outra lateral do viaduto.

A passarela é uma construção mista, posterior ao viaduto, e suportada por estrutura metálica, com pisos para travessia em placas de concreto. Inaugurada em dezembro de 1996, soma 28 anos. O viaduto, porém, foi construído bem antes, na fase áurea da ferrovia.