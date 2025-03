Bazar Solidário promovido pelo Fundo Social de Adamantina continua até quinta-feira (3)

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Instituto “Provendo Amor”, segue promovendo o Bazar Solidário até a próxima quinta-feira, dia 3 de agosto. O evento acontece na sede do Fundo Social, localizada na Alameda Armando Salles de Oliveira, 51, no horário das 8h às 16h30.

A iniciativa tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando o acesso gratuito a roupas e calçados. Somente no último sábado (29), mais de 170 pessoas foram atendidas, com a distribuição de aproximadamente 2.500 peças entre vestuário e calçados.

Os organizadores reforçam a importância de que cada participante leve uma sacola para o transporte dos itens escolhidos. O bazar representa uma ação solidária essencial para a comunidade, permitindo que aqueles que mais necessitam tenham acesso a peças de vestuário adequadas para o dia a dia.

A Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade agradecem a todos os envolvidos na organização do evento e convidam a população a continuar participando desta corrente do bem. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.