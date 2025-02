União das escolinhas de Adamantina com a SELAR irá fortalecer o futebol de base

Após o anúncio do resultado da Seletiva para a formação do time que representará a Cidade Joia na disputa da Liga Paulista de Futsal 2025, a partir do mês de março, a reportagem da TV Folha Regional entrevistou na manhã da última segunda-feira (27) o presidente do Adamantina Futsal Sub-20, Daniel Marques. 18 jogadores foram aprovados.

“Esse projeto de recriar existe desde 2021. Em dezembro do ano passado conversei com o treinador Marcelo Mussum sobre o assunto e marcamos uma reunião. Atualizamos o e dizemos mudanças no que já existia, alinhamos e demos o primeiro passo. É até surpreendente, porque faz apenas 45 dias que a gente teve esse bate-papo e a cidade ama tanto o Futsal que tudo se encaminhou nesse tempo, como se tivéssemos há meses correndo atrás para dar certo”, ressaltou.

Na entrevista, Daniel revelou que estão sendo buscadas duas grandes parcerias já nesse começo de trabalho.

“Estamos em contato com a diretoria do Tempersul Dracena Futsal, que jogará a Liga Nacional de Futsal 2025 e 2026, para saber se tem jogadores lá que possam reforçar o nosso time por um período, assim como para aqueles jogadores do Adamantina Futsal que se destacarem possam passar por uma avaliação lá e buscar uma vaga no time do Tempersul. O que seria a realização de um sonho para todo jogador: jogar a iga Nacional de Futsal”, contou.

Além dessa aproximação, o presidente do Adamantina Futsal disse que também pode surgir uma parceria com uma grande equipe do Paraná.

“Estamos conversando com o Felipe Araújo, amigo nosso formado na FAI em Educação Física e que hoje trabalha na Arábia Saudita, com passagem antes por Portugal, para tentar uma parceria com o Campo Mourão Futsal, que também disputa a Liga Nacional. E está bem encaminhada, porque eles manifestaram interesse, tanto em patrocínio quanto em levar nossos atletas destaques para avaliação lá no final do ano”.

No próximo dia 8 de fevereiro será realizado o primeiro treino oficial do Adamantina Futsal Sub-20, no Ginásio de Esportes “Paulo Camargo”. Depois, os treinamentos em quadra ocorrerão todas as terças-feiras, quintas-feiras e sábado.