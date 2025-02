SALUTE & FELICITÁ passa por reestruturação e está com agenda aberta

A Clínica Médica Salute & Felicitá, em Adamantina, inicia uma nova fase após reestruturação societária e administrativa, agora sob gestão integral da dra. Liane Casaril.

Inaugurada em 2023, a clínica mantém seu compromisso com um atendimento humanizado e amplia seus serviços com novos profissionais e especialidades.

Além da equipe médica especializada, a clínica oferece serviços de enfermagem, aplicação de medicações, curativos e coleta de exames.

Novos projetos incluem home care e desospitalização, garantindo cuidados médicos personalizados e acessíveis no conforto do lar.

A clínica conta com pediatra, ginecologista, ortopedista, nutricionista e nutrólogo, médica clínica geral com foco em saúde do idoso e tratamento com canabidiol.

Com perspectivas positivas, a Salute & Felicitá segue focada em proporcionar saúde de quali-dade e um atendimento diferenciado à população.