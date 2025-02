Professora sai ilesa após capotamento de veículo em rodovia

Uma professora de Votuporanga pode dizer que praticamente “nasceu de novo”, após sair ilesa de um capotamento na rodovia Franscisco Schumaher, entre Américo de Campos e Álvares Florence. O carro em que ela estava, um Ford/Fiesta ficou bastante danificado.

Conforme apurado, a motorista seguia pela rodovia quando, nas proximidades da conhecida cabeceira das Águas Paradas, acabou perdendo o controle do veículo e capotou em um pasto às margens da pista. Apesar do susto e dos danos materiais, a vítima estava em baixa velocidade e com o cinto de segurança, o que minimizou as consequências, tendo ela sofrido apenas um corte na mão.

A Polícia Militar de Américo de Campos foi acionada e fez o registro do boletim de ocorrência. Como ela não se feriu com gravidade não houve a necessidade de acionar o socorro médico. As circunstâncias do acidente agora são investigadas.