Local da tragédia passa por perícia para identificação da causa

“A falência continua na administração da coisa pública contamina a relação vindoura e o pós jogo de poder e interesses de desenvolvimento entre o estado democrático verdadeiro e os interesses especulativos dos poderosos grupos financeiros em qualquer lugar do planeta.” (Ricardo V. Barradas)

By seb@r.

Neste início, ainda, de mais uma ANO NOVO ANO, considerando que estamos no mês de FEVEREIRO, ainda, o tal do CARNAVAL vai ocorrer no mês de MARÇO, pode ser que NÃO, ainda, pode ser que SIM e a mesmice continua na mesma de sempre…

Pelas IDA com poucas VINDAS nos lados do PODER PÚBLICO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se afirmar neste momento que não existe NADA DE NOVO (sic), portanto, a melhor escolha deve ser ficar na BOCA DE ESPERA…

Por isso e talvez aquilo, as tais MENTES MEDÍOCRES continuam circulando deste lado e do outro lado, porém, agora com a DENÚNCIA do GENOCIDA e sua QUADRILHA denominada de ORCRIM, ou seja, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, pode ser que a tal JUSTIÇA, isso mesmo, aquela que dizem que é CEGA, SURDA E MUDA, possa fazer a diferença…

Mesmo assim, muitos DESENCONTROS continuam ocorrendo nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, assim, faz-se necessário estar em ESTADO DE ALERTA com relação as propostas do EXECUTIVO e equipe, bem como, do LEGISLATIVO PROVINCIANO…

Mas, os tais 100 DIAS estão se aproximando com rapidez para todos/as, desta forma, TODO CUIDADO É POUCO daqui pra frente com o EXECUTIVO PROVINCIANO e EQUIPE, todavia, não tem como BAIXAR A GUARDA (sic) neste CENÁRIO atual…

As tais PROMESSAS DE CAMPANHA, se concretizadas, talvez possa fazer a diferença neste MANDATO NOVO, haja vista que tudo pode acontecer, ou seja, o IMPOSSÍVEL DE ACORDO COM O POSSÍVEL…

Nada pode ficar para depois, mesmo assim, quando se trata de GESTÃO PÚBLICA, sempre existe o tal do JEITINHO para isto e mais aquilo, assim, NADA COMO UM DIA DE DEPOIS DO OUTRO em terras PROVINCIANAS…

Ah! Não se pode deixar de lado as PAREDES ALVAS neste CENÁRIO PROVINCIANO, considerando que este ano acontece a DANÇA DAS CADEIRAS naqueles lados, porém, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

e-mail: [email protected]