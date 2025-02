Homem é preso e adolescente apreendido pela Polícia Militar por tráfico em Adamantina

A Polícia Civil de Adamantina prendeu nesta quinta-feira (6) um terceiro suspeito, de 33 anos, envolvido no homicídio ocorrido no dia 29 de janeiro, no Jardim Primavera. Ele se junta a dois irmãos, de 34 e 36 anos, que já haviam sido presos temporariamente um dia após o crime.

Inicialmente, o terceiro suspeito foi tratado como vítima e ouvido pela polícia, já que os irmãos – principais suspeitos – não foram localizados imediatamente após o crime. No entanto, com o avanço das investigações, descobriu-se que ele estava armado e teria efetuado disparos contra os irmãos, no contexto de uma desavença iniciada na noite anterior. A arma, no entanto, ainda não foi localizada.

Diante das novas evidências, a Polícia Civil solicitou sua prisão temporária, que foi cumprida nesta quinta-feira. O suspeito deverá prestar novos depoimentos para esclarecer sua participação no caso.



RELEMBRE O CASO



O crime ocorreu após denúncias de tiros na região, levando a Polícia Militar ao local. Durante as buscas, os irmãos foram encontrados saindo do bairro em um veículo, que posteriormente foi localizado e periciado. Eles se tornaram os principais suspeitos do homicídio e tiveram a prisão decretada.

Agora, as investigações buscam esclarecer com mais detalhes a participação desse terceiro envolvido e sua relação com os eventos que culminaram no assassinato do homem de 39 anos.

Os três suspeitos permanecerão detidos em um centro de detenção provisória por pelo menos 30 dias, enquanto as investigações continuam. Caso sejam condenados por homicídio qualificado, a pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão.