Formada pela Capaz 2ª turma do curso ‘Aprendiz do Futuro’ em 2025

As carretas da mamografia e do empreendedorismo continuam oferecendo exame e cursos nesta semana. Ambas ficarão no município até o dia 15 de fevereiro e estão estacionadas em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citeli. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher e integra o programa SP por Todas em parceria com a Prefeitura de Adamantina.

Carreta da Mamografia

Para fazer a mamografia, as mulheres que tem entre 50 e 69 anos podem retirar a senha apresentando documento com foto e cartão do SUS.

Por sua vez, mulheres que tem de 35 a 49 anos precisam apresentar pedido médico SUS, documento pessoal e cartão do SUS. Além disso, é preciso ter feito o exame há um ano ou há 6 meses mais o pedido médico. As mulheres que tem mais de 70 anos precisam ter o pedido médico SUS, cartão do SUS e, ainda, documento pessoal.

Os atendimentos são oferecidos de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h e será realizado por meio de demanda espontânea, ou seja, por meio da distribuição de senhas, sempre a partir das 8h.

Carreta do Empreendedorismo

Nesta semana, as mulheres que desejarem participar dos cursos podem ser inscrever para Fotografia Comercial com Celular que é ministrada durante toda a semana das 8h Às 12h e, ainda, depilação facial com linha também de segunda a sexta, mas das 13h às 17h.

Ainda tem como opção de cursos, alguns encontros com o Sebrae tanto na terça (11) como na quinta (13), a partir das 18h. A Defensoria Pública também fará atendimentos entre os dias 11 e 14 de fevereiro das 9h às 12h.