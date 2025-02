Está em busca de um veículo? Achou!

Com uma história marcada por dedicação e qualidade, a Panificadora Via Sabor celebra 20 anos de sucesso em Adamantina, consolidando-se como referência no setor de panificação.

Fundada pelo casal visionário Vadão e Cristina, a Via Sabor nasceu do sonho de produzir e comercializar pães, doces e salgados de alta qualidade. Hoje, o empreendimento conta com a gestão do filho Gustavo, que atua na coordenação das atividades e continua a expandir o legado familiar.

Ao longo dessas duas décadas, a Via Sabor transformou-se em uma das maiores e mais renomadas panificadoras de Adamantina. Recentemente, passou por uma revitalização completa, tanto na fachada quanto nos ambientes internos, oferecendo um espaço ainda mais moderno e acolhedor para seus clientes.

“Nossa gratidão é imensa a todos que fizeram parte dessa trajetória: clientes, colaboradores e parceiros. Celebrar 20 anos é um marco especial e um momento de reconhecimento por todo o apoio que recebemos ao longo do caminho. Nada disso seria possível sem vocês”, afirmam os proprietários.

Para quem deseja experimentar o sabor que conquistou Adamantina, a Panificadora Via Sabor está localizada na rua Rui Barbosa, 525. Contato: (18) 99602-8965.