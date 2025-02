Com baixa de cerca de 30% no estoque, Banco de Sangue de Adamantina precisa de doadores

A Copa FAI de Futsal 2025 teve início na última segunda-feira, 17 de fevereiro, no Ginásio Paulo Camargo, que sediará todas as partidas da competição. Este ano, a FAI assume o protagonismo como patrocinadora master, dando nome ao evento e reforçando seu compromisso com o incentivo ao esporte e à promoção da saúde em Adamantina.

Serão disputados cerca de 40 jogos, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, até a grande final. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades, como o prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, a vice-prefeita Lúcia Yassuko Nakamura Haga, o secretário de Esportes Luiz Alexandre dos Santos Hagui, o reitor da FAI, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e a diretora de Comunicação da FAI, Jesana Lima.

Durante o evento, o reitor da instituição destacou a importância do apoio da FAI ao esporte local. “O esporte tem um papel fundamental na formação de cidadãos, promovendo disciplina, superação e trabalho em equipe. Como instituição de ensino, a FAI investe no esporte e na saúde, oferecendo cursos como Educação Física, Fisioterapia e outras graduações voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. Ser a patrocinadora master desta edição reforça nosso compromisso com o desenvolvimento da cidade e a formação de profissionais que farão a diferença no futuro”, enfatizou.

A diretora de Comunicação da FAI, Jesana Lima, também celebrou a parceria e destacou a relevância do evento para a instituição e para a comunidade, “A Copa FAI de Futsal não é apenas uma competição esportiva, mas uma celebração do talento e da dedicação dos nossos atletas. A FAI tem um forte compromisso com o esporte, não apenas pelo incentivo a eventos como este, mas também por formar profissionais capacitados para atuar na área, como educadores físicos, fisioterapeutas e especialistas em saúde. É motivo de orgulho apoiar essa iniciativa, fortalecendo o esporte e a integração social,” afirmou.

A competição segue nas próximas semanas, com grandes expectativas para partidas emocionantes e momentos marcantes dentro de quadra.