Carretas de mamografia e empreendedorismo iniciam atendimento em Adamantina

Com o começo do ano letivo de 2025, a TV Folha Regional recebeu na manhã da última segunda-feira (27) para participar ao vivo do programa Entrevista da Semana a secretária de educação de Adamantina, Beth Meirelles, para falar exatamente sobre a volta às aulas nas escolas municipais.

Tendo em vista que assumiu a pasta no dia 1º de janeiro deste ano, a nova responsável falou a respeito desse início. “É um trabalho gigante! Já fui secretária de educação anos atrás, mas muita coisa mudou, a rede cresceu muito, temos muitas demandas e houve grandes mudanças, como a inclusão do Ensino Integral. Então, para adequar tudo isso, neste começo, temos trabalhado diuturnamente para colocar a rede para funcionar”.

A Educação em Adamantina é composta por três EMEFs (Escola Municipal de Ensino Fundamental) – Eurico Leite de Morais, Teruyo Kikuta e Navarro de Andrade –, além de oito EMEIs Ciclo I (Escola Municipal de Ensino Infantil), mais o CREIA na Casa do Garoto, e três EMEIs Ciclo II. Portanto, o total de 15 unidades.

Beth informou ainda que de acordo com os números de 2024, tendo em vista que ainda há crianças sendo matriculadas, são aproximadamente 2.600 alunos – 927 alunos nas creches, 480 na pré-escola e 1.255 no Fundamental –, no entanto, acredita que agora está próximo, se é que já não passou, de 3.000 alunos.

“Sou apaixonada pela Educação! Quando entrei agora novamente, vi que as crianças tinham dificuldade enorme em disciplinas básicas, como Matemática. Então, identificamos que havia problema na alfabetização. Hoje existem muitas coisas que são ‘colocadas’ dentro da educação básica, como projetos, que atrapalham o processo de alfabetização. A atual realidade exige pessoas que saibam fazer uma leitura de mundo. Por isso, o que eu pretendo? Fazer com que as nossas crianças aprendam a fazer essa leitura de mundo. Não vamos abandonar os projetos extras, mas elas terão isso no devido tempo para que aprendam o essencial e consigam dar conta do que vem pela frente depois no aprendizado”, analisou a secretária.

A entrevista na íntegra pode ser assistida no portal adamantinent.com.br e no Facebook na Página Folha Regional.