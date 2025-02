Câmara pede informações sobre filas para consultas e exames na Saúde

Na última sexta-feira, 7, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizou em Adamantina a Operação Transporte Escolar Seguro (OTES).

Segundo o órgão, foram fiscalizadas 17 vans escolares, sendo todas elas autuados. As principais autuações registradas foram por: conduzir veículo sem portar a autorização para transporte escolar, não ter realizado a inspeção de segurança veicular e conduzir veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo Contran.

Caso a documentação esteja irregular, o condutor pode receber infração gravíssima, multa de R$ 1.467, sete pontos na CNH e remoção do veículo. Desde junho de 2024, a Operação Transporte Escolar Seguro (OTES) já verificou 990 veículos e condutores em 75 ações.

Além da vistoria, os transportadores precisam de autorização específica emitida digitalmente pelo Detran-SP, sem taxa de emissão. Para obtê-la, o motorista deve: ter CNH registrada em SP, válida e sem bloqueios; ter mais de 21 anos e ser habilitado nas categorias D ou E; manter exame toxicológico atualizado; não ter mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses; possuir curso de Transporte Escolar na Carteira Digital de Trânsito e apresentar certidão negativa para crimes como homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. A solicitação do documento deve ser feita pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI), no portal do Detran-SP.

O Detran-SP recomenda que os pais observem: se o veículo tem autorização da prefeitura e vistoria semestral em dia; se o motorista possui CNH nas categorias D ou E e autorização para transporte escolar; se o veículo tem a inscrição ‘ESCOLAR‘, cintos de segurança, travas de segurança nas janelas e dispositivos para remoção de vidros; a presença de equipamentos obrigatórios, como lanternas, espelhos e pneus em boas condições. Além disso, recomenda-se que avaliem a higiene, o conforto e a segurança do veículo; consultem a reputação do motorista com outros pais e com a escola; e deem preferência a serviços que contem com um monitor para acompanhar as crianças.