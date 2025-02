BAÚ DO ESPORTE ADAMANTINENSE

Nesta sexta-feira (28), tem início a programação de carnaval a partir das 16h30 quando o “trenzinho da folia” começa a percorrer a região central da cidade e o Jardim Adamantina. As atividades foram preparadas pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura. A programação continua no sábado (1) das 10h30 às 12h também no centro da cidade, na vila jardim e bairros próximos.

Para animar os foliões com as tradicionais marchinhas de carnaval, o “trenzinho da folia” vai percorrer os bares e restaurantes da cidade das 20h às 23h no sábado (1) e na segunda-feira (3).

Além disso, a programação também será realizada no Parque dos Pioneiros no domingo (2) e na terça-feira (4). Subirão ao palco tanto no domingo (2) quanto na terça-feira (4), Los Kandangos das 18h à 20h e Vamo Envolver das 20h às 22h.